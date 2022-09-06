Популярна українська співачка Злата Огневич, яка була головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка здивувала незвичайним фото, зробленим на кухні, а у підписі до нього розповіла, як любить круасани та як їх готує.

На новій фотографії Злата знята, сидячи за столом на кухні, а перед нею стоїть тарілка з пишними ароматними круасанами. Перед камерою артистка з'явилася в широкій блузі, її волосся розпущене і акуратно покладене на одне плече, а на обличчі легкий макіяж і чарівна посмішка.

У підписі до публікації Огневич написала: "#КРУАСАН. Я обожнюю ТЕБЕ! Це моя улюблена випічка, неймовірно смачний сніданок і один з улюблених десертів ласунів. Ароматний запах, і рум'яна хрустка скоринка круасану не залишить нікого байдужим, тому ви обов'язково вдивитеся близьких. Хочу зауважити, для ідеальної випічки раджу використовувати виключно борошно ВИЩОГО сорту. С мукой получается мягкая и пышная выпечка, которая при удачном приготовлении просто тает во рту! Напишите в комментариях свой рецепт круассанчиков, а я тоже попробую их приготовить".

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