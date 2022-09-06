Популярная украинская певица Злата Огневич, которая была главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда удивила необычным фото, сделанным на кухне, а в подписи к нему рассказала, как любит круассаны и как их готовит.

На новой фотографии Злата запечатлена, сидя за столом на кухне, а перед ней стоит тарелка с пышными ароматными круассанами. Перед камерой артистка появилась в широкой белой блузе, ее волосы распущены и аккуратно уложены на одно плечо, а на лице легкий макияж и очаровательная улыбка.

В подписи к публикации Огневич написала: "#КРУАСАН. Я обожаю ТЕБЯ! Это моя любимая выпечка, невероятно вкусный завтрак и один из любимых десертов сладкоежек. Ароматный запах, и румяная хрустящая корочка круассана не оставит никого безразличным, поэтому вы обязательно удивите своих родных и близких. Хочу заметить, для идеальной выпечки советую использовать исключительно муку ВЫСШЕГО сорта. С мукой получается мягкая и пышная выпечка, которая при удачном приготовлении просто тает во рту! Напишите в комментариях свой рецепт круассанчиков, а я тоже попробую их приготовить".

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