Співачка та героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич розповіла, на які жертви іноді доводиться піти заради улюбленої творчості.

Популярна українська співачка та артистка Злата Огневич, яка була героїнею другого сезону шоу "Холостячка", активно веде соціальні мережі та розповідає про своє життя. Виконавиця багато часу надає допомоги постраждалим українцям, влаштовує благодійні концерти та ділиться інформацією про корисні ініціативи.

На цей раз Злата розповіла, як іноді виглядає її закулісне життя. Артистка зізналася, що далеко не завжди буває на зйомках у формі і тому іноді почувається досить незручно через низку причин. На цей раз Огневич поскаржилася на брак сну.

«Співати з ранку – це ще випробування. Мій організм спить. Навіть на скакалці стрибала, щоб прокинутися. Незабаром у кадр, разом заспіваємо» - пише Злата.

Після того, як співачка Злата Огневич взяла участь у другому сезоні проекту «Холостячка», її популярність зросла у рази. Сьогодні за життям артистки в Instagram слідкує близько півмільйона шанувальників, які не пропускають жодної публікації зірки.

Днями виконавиця поспілкувалася з шанувальниками в Insta-сторіс. Вона відповіла на запитання щодо учасників романтичного шоу «Холостяк».

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