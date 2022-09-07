Популярная украинская певица и артистка Злата Огневич, которая была героиней второго сезона шоу "Холостячка", активно ведет социальные сети и рассказывает о своей жизни. Исполнительница много времени уделяет помощи пострадавшим украинцам, устраивает благотворительные концерты и делится информацией о полезных инициативах.
В этот раз Злата рассказала, как иногда выглядит ее закулисная жизнь. Артистка призналась, что далеко не всегда бывает на съемках в форме и поэтому иногда чувствует себя довольно неловко из-за ряда причин. В этот раз Огневич пожаловалась на недостаток сна.
«Петь с утра – то еще испытание. Мой организм спит. Даже на скакалке прыгала, чтобы проснуться. Скоро в кадр, вместе споем» - пишет Злата.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
В Европе решили, как наказать россиян за войну: "Граждане рф больше не будут..."
Предатель украинцев "взлетел" на воздух, от авто почти ничего не осталось: "Прямо под окнами нашими..."
Падчерица Потапа прилетела в Украину после тайной свадьбы, Горовая показала своего зятя: "Боже мой, кто это?"
Арестович обманывал украинцев, раскрыта печальная правда: "Улыбался в эфире и говорил, что..."
После того, как певица Злата Огневич приняла участие во втором сезоне проекта «Холостячка», ее популярность возросла в разы. Сегодня за жизнью артистки в Instagram следит около полумиллиона поклонников, которые не пропускают ни единой публикации звезды.
На днях исполнительница пообщалась с поклонниками в Insta-сторис. Она ответила на вопрос, касающиеся участников романтического шоу «Холостяк».
Напомним, "Холостячка" Огневич кокетливо похвасталась, с кем сейчас проводит свои вечера: "Был выбор..."
Как сообщала Politeka, Топольский перед премьерой нового "Холостяка" неожиданно раскрыл свой секрет: "У меня есть очень...".
Также Politeka писала, что Катя Осадчая обратилась к украинцам, нужна помощь: "Спасибо каждому, кто...".