Популярная украинская певица и артистка Злата Огневич, которая была героиней второго сезона шоу "Холостячка", активно ведет социальные сети и рассказывает о своей жизни. Исполнительница много времени уделяет помощи пострадавшим украинцам, устраивает благотворительные концерты и делится информацией о полезных инициативах.

В этот раз Злата рассказала, как иногда выглядит ее закулисная жизнь. Артистка призналась, что далеко не всегда бывает на съемках в форме и поэтому иногда чувствует себя довольно неловко из-за ряда причин. В этот раз Огневич пожаловалась на недостаток сна.

«Петь с утра – то еще испытание. Мой организм спит. Даже на скакалке прыгала, чтобы проснуться. Скоро в кадр, вместе споем» - пишет Злата.

После того, как певица Злата Огневич приняла участие во втором сезоне проекта «Холостячка», ее популярность возросла в разы. Сегодня за жизнью артистки в Instagram следит около полумиллиона поклонников, которые не пропускают ни единой публикации звезды.

На днях исполнительница пообщалась с поклонниками в Insta-сторис. Она ответила на вопрос, касающиеся участников романтического шоу «Холостяк».

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