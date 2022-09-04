Популярная телеведущая Катя Осадчая, как и ее муж Юрий Горбунов, активно поддерживает украинцев, пострадавших от путинской агрессии.

С начала полномасштабной войны Екатерина запустила свой социальный проект по поиску пропавших людей "Найти своих". В этот раз на своей странице в Instagram сообщила, сколько людей удалось найти за полгода работы проекта.

"6 месяцев работы. 67 волонтеров. Почти 2000 найденных. Сегодня ровно полгода Поиска пропавших. По делам вспомнила только во время общего зума с волонтерами. Спасибо каждому, кто в течение этого времени с нами, спасибо за каждый час и неустанные идеи", — пишет Осадчая.

Телеведущая добавила, что ежедневно в эфире утреннего шоу "Сніданок" и еженедельно в Национальном телемарафоне они показывают истории тех, кого ищут, и тех, кого нашли.

"Мы приглашаем в команду и вас, нам постоянно не хватает рук 🙏🏻На днях будет ссылка на гугл форму для волонтеров. А еще абсолютно каждый может стать нашим помощником просто просмотрев ленту телеграмм. Поиск пропавших, инста, ежедневно в Сніданке и еженедельно в марафоне новостей вы можете знать тех, кого ищут", - подчеркнула Катя.

Поклонники в комментариях поддержали инициативу Осадчей: "Супер, все вместе делаете невероятную работу", " Спасибо Вам за такой труд. За поиск!", " Катя, вы такая молодец! Девушки (и ребята 😉) делают такую ​​титаническую работу! Имею честь быть причастной к вашей команде!".

Напомним, Екатерина Осадчая поразила украинцев откровением о жизни в Киеве.

Как сообщала Politeka, Осадчая расписала, чего россиянам никогда не отобрать у украинцев.

Также Politeka писала, что Катя Осадчая показала волонтера, который помогает ее проекту.