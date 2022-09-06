Популярна актриса Ганна Саліванчук часто розповідає в Інстаграм про своє життя, ділиться інформацією про роботу та радує шанувальників корисними рецептами для всієї родини. Нерідко артистка розповідає і про те, як доглядає себе або дозволяє собі розслабитися з близькими.

Цього разу Саліванчук показала довгоочікувану зустріч із подругою, не приховуючи у ролику емоцій. В Інстаграмі шанувальники також оцінили щасливий для артистки момент і написали свої привітання.

"Приїхала наша українка!" – пише під кадрами Ганна.

«До сліз 😍; Щастя; 😢🥹🥹🥹🥹Лєночка ❤️; Слава Україні!; Анна ви супер» - відповідають також у мережі.

Також у сторіс на своїй сторінці в Instagram артистка вирішила поспілкуватися з шанувальниками, відповідаючи на їхні запитання.

Так, Саліванчук поділилася рідкісним фото з чоловіком і зізналася, що він не любить показуватись у неї в соцмережах, але все ж таки іноді погоджується, щоб Ганна виставила спільне фото.

Також Ганна відверто відповіла на запитання щодо їхніх дітей. Вона розповіла, як їй живеться в хлопчачому царстві.

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