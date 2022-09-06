Популярная актриса Анна Саливанчук часто рассказывает в Инстаграм о своей жизни, делится информацией о работе и радует поклонников полезными рецептами для всей семьи. Нередко артистка рассказывает и о том, как ухаживает за собой или позволяет себе расслабиться с близкими.
В этот раз Саливанчук показала долгожданную встречу с подругой, не скрывая в ролике эмоций. В Инстаграм поклонники также оценили счастливый для артистки момент и написали свои поздравления.
"Приехала наша украиночка!" - пишет под кадрами Анна.
«До слез 😍; Счастье; 😢🥹🥹🥹🥹Леночка ❤️; Слава Украине!; Анна вы супер» - отвечают также в сети.
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Также в сторис на своей странице в Instagram артистка решила пообщаться с поклонниками, отвечая на их вопросы.
Так, Саливанчук поделилась редким фото с мужем и призналась, что он не любит показываться у нее в соцсетях, но все же иногда соглашается, чтобы Анна выставила общее фото.
Также Анна откровенно ответила на вопросы, касающиеся их детей. Она рассказала, как ей живется в мальчишеском царстве.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.
Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.