Українська виконавиця Камалія, яка завдяки чоловікові-мільярдеру Мохаммаду Захуру вважається найбагатшою співачкою України, зворушливо висловилася про важливе свято для неї та чоловіка. Артистка привітала своїх доньок зі своїм святом і показала добірку щасливих кадрів.

«Сьогодні найщасливіший день у моєму житті, день, коли я стала мамою! Ми із Захуром – найщасливіші батьки у світі двох маленьких зірочок Арабелли та Мірабелли. Донечко, з Днем народження вас!» – висловилася Камалія.

Вона написала побажання для своїх дітей, звичайно ж, побажала їм бути здоровими і щоб щодня приносила лише радість, а доля полюбила її дівчаток.

Додала зірка, що правда за них молиться, щоб скоро всі українці разом повернулися до мирної України.

«Де зможете обійняти бабусю з дідусем, усіх рідних, попустувати з однокласниками 🙏 І не поспішайте дорослішати, ще хочу побути молодою мамою)) Любимо вас безмежно❤️🎂» - також написала співачка.

Раніше зірка поділилася кадрами зі свого виступу у Німеччині та своїми емоціями.

У підписі до публікації Камалія написала: "Безмежно вдячна за фото. Знову пережила емоції, коли співала, коли міцно обнялися із земляками! Вдячна Німеччині за підтримку України".

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