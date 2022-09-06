Украинская исполница Камалия, которая благодаря мужу-миллиардеру Мохаммаду Захуру считается самой богатой певицей Украины, трогательно высказалась о важном празднике для нее и супруга. Артистка поздравила своих дочек с их праздником и показала подборку счастливых кадров.

«Сегодня самый счастливый день в моей жизни, день, когда я стала мамой! Мы с Захуром – самые счастливые родители в мире двух маленьких звездочек Арабеллы и Мирабеллы. Доченьки, с Днем рождения вас!» - высказалась Камалия.

Она написала пожелания для своих детей, конечно же, пожелала им быть здоровыми и чтобы каждый день приносил только радость, а судьба полюбила ее девочек.

Добавила звезда, что правда за них молится, чтобы очень скоро все украинцы вместе вернулись в мирную Украину.

«Где сможете обнять бабушку с дедушкой, всех родных, пошалить с одноклассниками 🙏 И не торопитесь взрослеть, еще хочу побыть молодой мамой)) Любим вас безгранично❤️🎂» - также написала певица.

Ранее звезда поделилась кадрами со своего выступления в Германии и своими эмоциями.

В подписи к публикации Камалия написала: "Безгранично благодарна за фото. Снова испытала эмоции, когда пела, когда крепко обнялись с земляками! Благодарна Германии за поддержку Украины".

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