Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів у новому анонсі про добірку смачних страв, які скоро покаже українцям.

Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво – відомий український ресторатор колумбійського походження. Зараз він активно підтримує українців, їздить українськими містами та підтримує фонди.

Встигає також Ектор вести соціальні мережі, розповідає про себе і нерідко вражає кадрами з кухні та навіть спортзалу.

«Готувати для вас – моя головна пристрасть 🥰Сьогодні зняли дуже багато всього смачного, чекайте у своїй стрічці 😉» - зацікавив шеф-кухар новеньким анонсом.

«Чекаємо з нетерпінням 😍; # Чекаємо; Чекаємо на ☺️🔥; Чекаємо з нетерпінням 😍; Дуже чекаю ❤️😍; Люблю Вас 💕👍 Ви виявилися мужнім українцем у душі 💪🇺🇦❤️ дякуємо за підтримку; А де кріп у салаті??🤣; Супер; Ектор поділиться рецептом смачних булочок. Щоб дітям у школу пекти» - пишуть у мережі.

Також Ектор розповів, що наважився перейти українською мовою.

"Переходжу українською мовою. Дається не легко, зізнаюся чесно) Я знаю 4 мови, і зараз, коли зрозумів, що один хочу забути — це буде все одно легше, ніж вивчити нову) Помітили, що мої рецепти вже українською? )

Якщо б не Майстер Шеф, то мене б вже давно десь прийняло ірпінське ТРО", - написав Ектор.

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" здивував українців несподіваною рекомендацією .

А ще Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" новим рецептом показав, як повернути собі літо.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" приїхав до Донецької області і знущався з путіного.