Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал в новом анонсе о подборке вкусных блюд, которые совсем скоро покажет украинцам.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский ресторатор колумбийского происхождения. Сейчас он активно поддерживает украинцев, ездит по украинским городам и поддерживает фонды.

Успевает также Эктор вести социальные сети, рассказывает о себе и нередко впечатляет кадрами из кухни и даже спортзала.

«Готовить для вас – моя главная страсть 🥰Сегодня сняли очень много всего вкусного, ждите в своей ленте 😉» - заинтересовал шеф-повар новеньким анонсом.

«Ждем с нетерпением 😍; #ждем; Ждем ☺️🔥; Ждем с нетерпением 😍; Очень жду ❤️😍; Обожаю Вас 💕👍 Вы оказались самым мужественным украинцем в душе 💪🇺🇦❤️ благодарим за поддержку; А где укроп в салате??🤣; Супер; Эктор поделится рецептом вкусных булочек. Чтобы детям в школу печь» - пишут в сети.

Также Эктор рассказал, что решился перейти на украинский язык.

"Перехожу на украинский язык. Дается не легко, признаюсь честно) Я знаю 4 языка, и сейчас, когда понял, что один хочу забыть — это будет все равно легче, чем выучить новый) Заметили, что мои рецепты уже на украинском? я стараюсь)

Чистосердечно начал с паляницы и Укрзализныци) Если бы не Мастер Шеф, то меня бы уже давно где-нибудь приняло ирпенское ТРО", - написал Эктор.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" удивил украинцев неожиданной рекомендацией

А еще Politeka сообщала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" новым рецептом показал, как вернуть себе лето

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" приехал в Донецкую область и поиздевался над путиным