На своей странице в Instagram 50-летний шеф-повар колумбийского происхождения показал поклонникам, как приготовить сладкий омлет с ягодами.

"Когда хочется чего-то сладенького, сытного, но при этом легкого – это именно то, что нужно 👌", – рекомендует Хименес-Браво.

Для приготовления нам понадобятся:

• Черешни без косточки – 200 грамм

• Сахар – 50 грамм

• Лимон – 10 грамм

• Яйца – 3 шт

• Какао – 1 ст.л

• Сливочное масло – 20 грамм

Также для начинки нужно взять:

• Творог – 100 грамм

• Сахарная пудра – 30 (ориентируйтесь по желанию сладости)

• Лимон – 10 грамм

Также Эктор предлагает украсить готовый омлет. Для декора понадобятся следующие ингредиенты:

• Сахарная пудра

• Ежевика – 40 грамм

• Голубика – 40 грамм

"Выдумываю рецепты для вас, которые сам готов есть каждый день", - заявил шеф-повар и показал весь процесс приготовления на видео:

Поклонники звезды "Мастер Шеф" сразу поспешили оценить блюдо в комментариях: "Очень интересный рецепт", " Никогда не пробовали омлет сладкий 🤩Но с рецепта видно - вкуснятина! Так что теперь обязательно попробую", "Ну что ж, будем пытаться готовить🔥 ".

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

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