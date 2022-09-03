На своей странице в Instagram 50-летний шеф-повар колумбийского происхождения показал поклонникам, как приготовить сладкий омлет с ягодами.
"Когда хочется чего-то сладенького, сытного, но при этом легкого – это именно то, что нужно 👌", – рекомендует Хименес-Браво.
Для приготовления нам понадобятся:
• Черешни без косточки – 200 грамм
• Сахар – 50 грамм
• Лимон – 10 грамм
• Яйца – 3 шт
• Какао – 1 ст.л
• Сливочное масло – 20 грамм
Также для начинки нужно взять:
• Творог – 100 грамм
• Сахарная пудра – 30 (ориентируйтесь по желанию сладости)
• Лимон – 10 грамм
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Также Эктор предлагает украсить готовый омлет. Для декора понадобятся следующие ингредиенты:
• Сахарная пудра
• Ежевика – 40 грамм
• Голубика – 40 грамм
"Выдумываю рецепты для вас, которые сам готов есть каждый день", - заявил шеф-повар и показал весь процесс приготовления на видео:
Поклонники звезды "Мастер Шеф" сразу поспешили оценить блюдо в комментариях: "Очень интересный рецепт", " Никогда не пробовали омлет сладкий 🤩Но с рецепта видно - вкуснятина! Так что теперь обязательно попробую", "Ну что ж, будем пытаться готовить🔥 ".
Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.
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