Как сообщает Politeka.net, бессменный ведущий и судья украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво активно ведет социальные сети, рассказывает о себе и делится информацией о своих буднях. Сейчас мужчина путешествует по городам станы и рассказывает о своих впечатлениях.
Недавно мужчина признался, что после вторжения оккупантов правда считает важным помогать нашим защитникам, потому он постоянно волонтерит. Сейчас Эктор вместе с другими волонтерами привезли на восток Украины гуманитарную помощь.
«Доброе утро, спасибо за ваши реакции, продолжаю свой путь к Краматорску! Сделали остановку в Павлограде, меня очень сильно переполняли эмоции!» - пишет Эктор.
После этого Экторзаписал видео напротив дорожного знака "Донецкая область" и с уверенностью заявил, что вся Украина вернет свои границы.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Виталий Ким неожиданно высказался о языковом вопросе в Украине: "Если я говорю на русском..."
Умер Михаил Горбачев: что известно о первом и единственном президенте СССР
"Все студенты столичных вузов": в центре Киева совершено тяжелое преступление
Жена продюсера "Квартал 95" показала редкое фото с мужем и сыном: "Вот мой командир"
На других кадрах кулинар показал, что оказался в укрытии вместе с защитниками, которых научил быстро готовить борщ: для этого было достаточно залить готовые ингредиенты кипятком.
Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" жестко высказал свое отношение к россиянам.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" зацепил украинцев новым обращением.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" в майке впечатлил стальными мускулами.