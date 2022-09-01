Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" решил показать частичку моментов из своих путешествий и впечатлил фанатов довольным видом.

Как сообщает Politeka.net, бессменный ведущий и судья украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво активно ведет социальные сети, рассказывает о себе и делится информацией о своих буднях. Сейчас мужчина путешествует по городам станы и рассказывает о своих впечатлениях.

Недавно мужчина признался, что после вторжения оккупантов правда считает важным помогать нашим защитникам, потому он постоянно волонтерит. Сейчас Эктор вместе с другими волонтерами привезли на восток Украины гуманитарную помощь.

«Доброе утро, спасибо за ваши реакции, продолжаю свой путь к Краматорску! Сделали остановку в Павлограде, меня очень сильно переполняли эмоции!» - пишет Эктор.

После этого Экторзаписал видео напротив дорожного знака "Донецкая область" и с уверенностью заявил, что вся Украина вернет свои границы.

На других кадрах кулинар показал, что оказался в укрытии вместе с защитниками, которых научил быстро готовить борщ: для этого было достаточно залить готовые ингредиенты кипятком.

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" жестко высказал свое отношение к россиянам.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" зацепил украинцев новым обращением.

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