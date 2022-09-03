Как пишет Politeka.net, в своем Instagram-блоге шеф-повар колумбийского происхождения делится оригинальными рецептами, которые никого не оставят равнодушными.
Сейчас кулинар решил приготовить летний теплый салат из персиков с сыром Камамбер.
«Лето уже закончилось, а персики – нет 😁 Так что бежим на рынок и готовим легкую настольжи по лету 👌», - написал Эктор Хименес-Браво.
Для приготовления салата вам понадобится:
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• Персики - 2 шт • Камамбер - 1 шт • Фундук – 10 грамм • Авокадо – половинка • Микс салата – 40 грамм • Ромен – 30 грамм • Базилик – 10 грамм • Соль, перец
Для заправки:
• Оливковое масло – 50 грамм • Мед - 20 грамм • Лимон – 30 грамм • Чили – 10 грамм
Пользователи сети отмечают, что телеведущий всегда вдохновляет их вкусно готовить.
"Люблю такие шикарные сочетания в салатах миксах 🔥🔥🔥❤️❤️❤️",
"Это вкусно 🔥🔥🔥попробую это будет. Должно быть вкусно❤️❤️❤️❤️", "Ох и вкусно 🤤 аж слюнки потекли)🤤🥰😍",
"Эктор, вы вдохновляете вкусно готовить)", - пишут в комментариях.
Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" жестко высказал свое отношение к россиянам.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" зацепил украинцев новым обращением.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" в майке впечатлил стальными мускулами.