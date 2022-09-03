Известный телеведущий, судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво одним удивительным рецептом показал, как вернуть себе лето.

Как пишет Politeka.net, в своем Instagram-блоге шеф-повар колумбийского происхождения делится оригинальными рецептами, которые никого не оставят равнодушными.

Сейчас кулинар решил приготовить летний теплый салат из персиков с сыром Камамбер.

«Лето уже закончилось, а персики – нет 😁 Так что бежим на рынок и готовим легкую настольжи по лету 👌», - написал Эктор Хименес-Браво.

Для приготовления салата вам понадобится:





• Персики - 2 шт • Камамбер - 1 шт • Фундук – 10 грамм • Авокадо – половинка • Микс салата – 40 грамм • Ромен – 30 грамм • Базилик – 10 грамм • Соль, перец

Для заправки:

• Оливковое масло – 50 грамм • Мед - 20 грамм • Лимон – 30 грамм • Чили – 10 грамм

Пользователи сети отмечают, что телеведущий всегда вдохновляет их вкусно готовить.

"Люблю такие шикарные сочетания в салатах миксах 🔥🔥🔥❤️❤️❤️",

"Это вкусно 🔥🔥🔥попробую это будет. Должно быть вкусно❤️❤️❤️❤️", "Ох и вкусно 🤤 аж слюнки потекли)🤤🥰😍",

"Эктор, вы вдохновляете вкусно готовить)", - пишут в комментариях.

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" жестко высказал свое отношение к россиянам.

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