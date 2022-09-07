Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка минулої зими лягла під ніж хірурга та збільшила собі декольте, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу молода артистка поділилася нескромним відео для реклами одягу, в якому розійшлася не на жарт.

У ролику можна побачити, що Анна приміряла кілька образів, деякі з них не просто стильні, а й дуже відверті. Так, на деяких кадрах дівчина позує в кофтинці на блискавці, яку раз застібає і розстібає, демонструючи пружні принади. До речі, і в інших вбраннях знаменитість виглядає нескромно з огляду на те, що на ній немає ліфа.

Шанувальники не залишилися байдужими і відразу почали коментувати нове відео Трінчер: "Вау", "Красуня", "Шикарна", "Мда, зайшла почитати коментарі, а тут одне оголошення", "Гарно то як", "Дуже красиво", "Треба було українську версію цієї пісні використовувати", "Супер", "Коротка кофточка супер, животик краса", "Вогонь", "Що ти з собою зробила?".

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