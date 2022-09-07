Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая прошлой зимой легла под нож хирурга и увеличила себе декольте, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз молодая артистка поделилась нескромным видео для рекламы одежды, в котором разошлась не на шутку.

В ролике можно увидеть, что Анна примерила несколько образов, некоторые из них не просто стильные, но и весьма откровенные. Так, на некоторых кадрах девушка позирует в кофточке на молнии, которую то и дело застегивает и расстегивает, демонстрируя упругие прелести. К слову, и в других нарядах знаменитость выглядит нескромно, учитывая, что на ней нет лифа.

Поклонники не остались равнодушны и тут же принялись комментировать новое видео Тринчер: "Вау", "Красотка", "Шикарна", "Мда, зашла почитать комментарии, а тут одно объявление", "Красиво то как", "Очень красиво", "Надо было украинскую версию этой песни использовать", "Супер", "Короткая кофточка супер, животик прелесть", "Огонь", "Что ты с собой сделала?".

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