Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка попросила українців підписати важливу петицію на сайті президента з вимогою заборонити громадянам росії здійснювати творчу професійну діяльність в Україні.
Саліванчук також розмістила спільне відеозвернення українських акторів, продюсерів, операторів, інших працівників сфери кіно та глядачів.
"Війна йде на всіх фронтах! І наш культурний фронт не є виключенням. Згадайте, яких помилок ми припустилися, що у своїй сукупності призвели нас до війни. Давайте разом виправляти все, що зможемо! Підписавши цю петицію ми будемо вже ближче до того, щоб розвивалась наша українська культура, без рос впливу!!!", — наголосила Ганна.
"Пам’ятайте, що кожен з нас має великий вплив на майбутню перемогу!!!Приділивши декілька хвилин часу ви зробите велику справу для своєї України!!!Я вірю в кожного з вас!!!💙💛 Давайте боротися з ворогом разом!!!!💪🏻", — додала артистка.
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Петиція вимагає заборонити громадянам рф здійснювати на території України будь-яку діяльність у сфері кінематографії, телебачення, радіомовлення, театру та культури загалом, а також трансляцію та поширення контенту за їх участі.
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