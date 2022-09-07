В этот раз на своей странице в Instagram артистка попросила украинцев подписать важную петицию на сайте президента с требованием запретить гражданам россии осуществлять творческую профессиональную деятельность в Украине.

Саливанчук также разместила совместное видеообращение украинских актеров, продюсеров, операторов, других работников сферы кино и зрителей.

"Война идет на всех фронтах! И наш культурный фронт не является исключением. Вспомните, какие ошибки мы допустили, что в своей совокупности привели нас к войне. Давайте вместе исправлять все, что сможем! Подписав эту петицию мы будем уже ближе к тому, чтобы развивалась наша украинская культура, без рос влияния!!!", — подчеркнула Анна.

"Помните, что каждый из нас имеет большое влияние на будущую победу!!! Уделив несколько минут времени вы сделаете большое дело для своей Украины!!! Я верю в каждого из вас!!! 💙💛 Давайте сражаться с врагом вместе!! !!💪🏻", — добавила артистка.

Петиция требует запретить гражданам рф осуществлять на территории Украины любую деятельность в сфере кинематографии, телевидения, радиовещания, театра и культуры в целом, а также трансляцию и распространение контента с их участием.

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