Ніколайчук на своїй сторінці в Instagram, де за нею стежать понад 54 тисячі підписників, регулярно радує шанувальників не тільки своєю творчістю, а й красою.

Артистка, яка виступає під іменем AIDA, зараз активно готується до нового релізу та скоро випустить кліп та пісню під назвою "Ліхтар". Цього разу, аби підігріти інтерес публіки до майбутньої прем'єри, співачка поділилася ефектним фото, на якому позує на тлі живописного озера. Аїда вдягла джинси та синій топ, який вдало підкреслив її струнку фігуру.

"Активно готуємо з командою новий реліз. Мою нову пісню «Ліхтар» ви почуєте вже 23 вересня. Нещодавно подивилася попередній монтаж відео на неї, буде цікаво😉 Чекаєте?", — написала співачка під світлиною.

Шанувальники Ніколайчук, серед яких дуже багато іноземців, у коментарях одразу ж засипали її компліментами: "Я Вас відразу і не пізнав😊, але красуня, як завжди😍"; "Моя королева"; "Дууууже чекаємо 🔥"; "Жінка моїх мрій", "ой, яка ти красива❤️"; "Я з нетерпінням чекаю вашої нової пісні. Ваш голос зробить її такою ж красивою, як і ви!!!"; "Не можу дочекатися нової пісні".

Нагадаємо, зірка "Х-Фактора" Аїда Ніколайчук накинулася на Тіну Кароль через Світлану Лободу.

Як повідомляла Politeka, переможниця "Х-Фактора" Ніколайчук вразила новою піснею українською мовою.

Також Politeka писала, що Аїда Ніколайчук із животиком напоказ порадувала українців.