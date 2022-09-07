Николайчук на своей странице в Instagram, где за ней следят более 54 тысяч подписчиков, регулярно радует поклонников не только своим творчеством, но и красотой.

Артистка, выступающая под именем AIDA, сейчас активно готовится к новому релизу и скоро выпустит клип и песню под названием "Ліхтар". В этот раз, чтобы подогреть интерес публики к будущей премьере, певица поделилась эффектным фото, на котором позирует на фоне живописного озера. Аида надела джинсы и синий топ, который удачно подчеркнул ее стройную фигуру.

"Активно готовим с командой новый релиз. Мою новую песню «Ліхтар» вы услышите уже 23 сентября. Недавно посмотрела предварительный монтаж видео на нее, будет интересно 😉 Ожидаете?", — написала певица под фото.

Поклонники Николайчук, среди которых очень много иностранцев, в комментариях сразу же засыпали ее комплиментами: "Я Вас сразу и не узнал 😊, но красавица, как всегда 😍"; "Моя королева"; "ооооочень ждем 🔥"; "Женщина моих мечтаний", "ой, какая ты красивая❤️"; "Я с нетерпением жду вашей новой песни. Ваш голос сделает ее такой же красивой, как и вы!!!"; "Не могу дождаться новой песни".

Напомним, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы.

Как сообщала Politeka, победительница "Х-Фактора" Николайчук впечатлила новой песней на украинском языке.

Также Politeka писала, что Аида Николайчук с животиком напоказ порадовала украинцев.