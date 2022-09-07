Заміж за британо-пакистанського бізнесмена артистка, справжнє ім'я якої Наталія Шмаренкова, вийшла в 2003 році. 6 вересня 2013 вона народила двох донечок-близнючок Мірабеллу та Арабеллу Захур.

На своїй сторінці в Instagram Камалія розмістила зворушливе архівне відео 2015 року, на якому вона з тоді ще дворічними крихітками бавиться в ліжку.

Шанувальники співачки в коментарях приєднуються до привітань:

"Ах, правда чудові лапулі ваші, хай ростуть Вам на радість здорові та щасливі 🥰";

"Пам'ятаю їх крихітками, що смакували лохину у Туреччині 🥰 щастя дівчатам і їх батькам";

"Камалія, щастя вам!!!! Прям посміхнулися, Ви підняли настрій, Дівчатка красуні!";

"Я в шоці 😍😍😍 як летить час! Вітаю вас";

"Яке миле відео";

"Нехай завжди будуть такі щасливі";

"Щастя та мирного неба Вам, донькам, родині та всій Україні! Решту ви можете купити)";

"Камалія - там де виглядаєте з під ковдри - 😉😄👍👍👍 ось ці незабутні, світлі спогади з минулого😍 саме дорожче, що лишається в душі.... Жили, працювали, будувати плани, а тепер - прожив день - і слава Богу, і ЗСУ";

"Принцеси 😍 нехай будуть дуже щасливими!".

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