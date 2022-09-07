Камалия, которая благодаря мужу-миллиардеру Мохаммаду Захуру считается самой богатой певицей Украины, поделилась редкими семейными кадрами.

Замуж за британо-пакистанского бизнесмена артистка, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, вышла в 2003 году. 6 сентября 2013 года она родила двух дочерей-близняшек Мирабеллу и Арабеллу Захур.

На своей странице в Instagram Камалия разместила трогательное архивное видео 2015 года, на котором она с тогда еще двухлетними крохами играет в кровати.

Поклонники певицы в комментариях присоединяются к поздравлениям:

"Ах, правда чудесные лапули ваши, пусть растут Вам на радость здоровые и счастливые 🥰";

"Помню их крохами, которые смаковали голубику в Турции 🥰 счастья девочкам и их родителям";

"Камалия, счастья вам!!!! Прям улыбнулись, Вы подняли настроение, Девочки красавицы!";

"Я в шоке 😍😍😍 как летит время! Поздравляю вас";

"Какое милое видео";

"Пусть всегда будут так счастливы";

"Счастья и мирного неба Вам, дочерям, семье и всей Украине! Остальное вы можете купить)";

"Камалия - там где выглядываете из-под одеяла - 😉😄👍👍👍 вот эти незабываемые, светлые воспоминания из прошлого😍 самое дорогое, что остается в душе.... Жили, работали, строить планы, а теперь - прожил день - и слава Богу, и ВСУ";

"Принцессы 😍 пусть будут очень счастливы!".

Напомним, победитель "Голос країни" Лазановский поразил кадрами со своим тренером.

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