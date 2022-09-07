На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася зворушливим прочитанням вірша Тетяни Власової з циклу «Люди війни». Олена супроводила аудіозапис ілюстрацією, яку намалювали її друзі.
"Він щемливий та оптимістичний водночас, якось так вона вміє писати.. 🥰 Щемливий – тому що він про мене та про кожну жінку, маму, дівчину, що поїхала: зі своїми дітьми, з пенсіонерами - батьками або самотужки, відчуваючи саме ті сумніви та почуття, що і героїня віршу Оксана.
А оптимістичний – тому що попри все «моє серце залишилось в Києві», та «я візьму за руку свою дитину і поїду додому». І це теж про мене зараз, ну хіба що діти в множині. Повертаємось нарешті…))", — розповіла Кравець.
Шанувальники зірки "Квартал 95" в коментарях не стримують емоцій:
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
"Під завалами можуть бути люди": обвалився під'їзд житлового будинку, перші кадри з місця
"Нам не вистачає озброєння": Жданов сказав, на скільки може затягнутися війна
Скандал у літаку, неадекватна росіянка вдарила дитину з України: дівчинка мала подушку з воїном ЗСУ
"Все пропало, нас кинули": Віталій Кім розкрив, яка зараз ситуація на Херсонщині
"Ваш голос це якась неймовірна музика, що проникає в саме серце 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰. Але це й неможливо боляче";
"Картина справді відповідає духу вірша і дужеее гарного його доповнює🙏🙏🙏. Наш народ такий талановитий і мужній, що навіть слів нема, одні емоції";
"Коли ти слухаєш і думаєш, хто ж настільки відчуває мене, щоб переповісти душу... нас таких тисячі... дякую за прочитання неймовірної поезії";
"Саме такі відчуття в мене, плачу.В саме серденько!😢".
Нагадаємо, 19-річна донька Олени Кравець із "Квартал 95" розбурхала новим зухвалим образом.
Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" показала їхніх синів у патріотичному відео.
Також Politeka писала, що юна донька Євгена Кошового з "Квартал 95" вразила кадрами зі своїм хлопцем.