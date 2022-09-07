На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася зворушливим прочитанням вірша Тетяни Власової з циклу «Люди війни». Олена супроводила аудіозапис ілюстрацією, яку намалювали її друзі.

"Він щемливий та оптимістичний водночас, якось так вона вміє писати.. 🥰 Щемливий – тому що він про мене та про кожну жінку, маму, дівчину, що поїхала: зі своїми дітьми, з пенсіонерами - батьками або самотужки, відчуваючи саме ті сумніви та почуття, що і героїня віршу Оксана.

А оптимістичний – тому що попри все «моє серце залишилось в Києві», та «я візьму за руку свою дитину і поїду додому». І це теж про мене зараз, ну хіба що діти в множині. Повертаємось нарешті…))", — розповіла Кравець.

Шанувальники зірки "Квартал 95" в коментарях не стримують емоцій:

"Ваш голос це якась неймовірна музика, що проникає в саме серце 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰. Але це й неможливо боляче";

"Картина справді відповідає духу вірша і дужеее гарного його доповнює🙏🙏🙏. Наш народ такий талановитий і мужній, що навіть слів нема, одні емоції";

"Коли ти слухаєш і думаєш, хто ж настільки відчуває мене, щоб переповісти душу... нас таких тисячі... дякую за прочитання неймовірної поезії";

"Саме такі відчуття в мене, плачу.В саме серденько!😢".

Нагадаємо, 19-річна донька Олени Кравець із "Квартал 95" розбурхала новим зухвалим образом.

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" показала їхніх синів у патріотичному відео.

Також Politeka писала, що юна донька Євгена Кошового з "Квартал 95" вразила кадрами зі своїм хлопцем.