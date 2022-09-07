Українська телеведуча Леся Нікітюк показала свій візит до косметолога та похвалилася результатом після процедур.

Як повідомляє Politeka.net, телеведуча Леся Нікітюк завжди перебуває у гущі подій. Після зйомок та волонтерства вона продовжує стежити за своєю зовнішністю та знаходить час для походу до свого косметолога.

У Instagram Stories артистка розмістила кадри із салону краси, на яких показала, як їй чинять обличчя – видаляють комедони.

"Зараз проводиться деокупація території ..." - каже Нікітюк на камеру.

Після цього вона показала, як виглядає після відвідин салони краси.

"Насправді результат набагато кращий", - зазначила теледіва.



Телеведуча зняла дзеркальне селфі у магазині косметики. Вона зображена в чорних шкіряних штанах і білому напівпрозорому трикотажному топі, під яким видно чорний бюстгальтер.

Також Нікітюк крупним планом показала своє погруддя.

Нагадаємо, росіяни накинулися на Лесю Нікітюк, зірка різко відповіла.

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк прийшла до тями на підлозі біля унітазу: телеведуча розповіла про пережитий кошмар.

Також Politeka писала, що Леся Нікітюк запропонувала грошову винагороду українцям від 2 до 5 тисяч.