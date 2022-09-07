Артист регулярно тренувався в залі самостійно, тож йому вдалося досягти хорошої фізичної форми. Аби довести тіло до ідеалу, Лазановський вирішив звернутися до експерта та знайшов собі персонального тренера по бартеру.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram співак розмістив кумедні кадри, на яких показав декілька моментів своїх тренувань, а також у жартівливій формі розповів, як йому допомагає тренер.

"Функції тренера в тренажерному залі: контролювати твій "вдих і видих"; забирати перешкоди на твоєму шляху; коли "горять м'язи", зробити так, щоб "горіли" ще більше, а потім насолоджуватись, як ти "доходиш". І улюблене! Казати: "робиш 12 повторень", а потім в процесі додати ще 3-5", — розповів Сергій.

"Впізнали свого тренера?🙈😅Звичайно, що то все жарти😎(ну добре, не все😅) Функції тренера куди важливіші💪🏻", — написав Лазановський під відео та запитав у підписників, де вони займаються, вдома чи в спортзалі.

Шанувальники в коментарях підтримали артиста, дехто ділиться своїм досвідом: "Давай, жми🔥", "Реабілітологи теж так роблять, якщо що 👌", "Хороший тренер)", "О небо🥰 ну й неймовірний😍", "Молодець", "Мій перший тренер скидував мені на вайбер план занять на тренування і йшов у своїх справах 👌🏻 не довго я до нього ходила".

Нагадаємо, переможець "Голос країни" Сергій Лазновський викликав бурхливу реакцію після відео про ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, переможець "Голос країни" Лазановський після нещастя за кордоном несподівано звернувся до українців.

Також Politeka писала, що переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський засвітився поряд із загадковою красунею.