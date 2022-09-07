Мама музиканта Ольга Кузьменко розповіла, що тоді не засудила цього хлопця та не пов'язала цю ситуацію із крадіжкою.

Росіяни знову сконфузилися. Тепер вони крадуть українські пісні та співають їх російською. Мама Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна) прокоментувала крадіжку пісні Скрябіна "Мам". Вона розповіла в інтерв'ю для "24 Каналу", що вперше це сталося ще два роки тому.

У червні цього року в мережі почало вирусити відео з росіянином, який вкрав пісню Кузьми Скрябіна - "Мам". Як розповіла Ольга Михайлівна Кузьменко, це відео з'явилося задовго до цього року.

"Це не було зараз, а 2 роки тому. Це був молодий хлопець. Тоді в мене склалося враження, що цьому молодому "пацаненку" треба було якось "вискочити". І я йому "дала плюс" на те, щоб він не співав якусь дурість, а взяв гарний текст про маму", – сказала Ольга Михайлівна.

Ольга Кузьменко розповіла, що тоді не засудила цього хлопця та не пов'язала цю ситуацію із крадіжкою. Вона зазначила, що тоді їй здалося, що "співаку" треба було просунутися.

"З огляду на те, що це було 2 роки тому, я не прив'язала це до війни, що вони нібито пограбували нас, перекрутили і так далі. Можливо, він не знав, що потрібно все узгодити з авторськими правами, тому я не засудила його вчинок. Їм не вистачає такого тексту", – доповнила вона.

Нагадаємо, що легендарну пісню Скрябіна вкрали росіяни, від їх плагіату хочеться блювати.

Як повідомляла Politeka, мама Кузьми пояснила важливість патріотичних пісень.

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