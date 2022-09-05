За словами мами Кузьми Скрябіна, виконавець Тарас Тополя, як і багато інших, міг виїхати за кордон, проте фронтмен групи Антитіла взяв до рук зброю та пішов захищати Батьківщину.

Мати Кузьми Скрябіна, Ольга Кузьменко зізналася, що до початку війни багато спілкувалася зі співаком Тарасом Тополем, який був тісно знайомий з її сином. Нині вони не спілкуються, але музиканта вона дуже поважає. Про це вона повідомила в інтерв'ю "24 каналу".

Ольга Кузьменко зазначає, що Тарас Тополя хоч і значно молодший за її сина, але навчався саме на його піснях.

"Я взагалі його дуже поважаю. Ми з ним багато розмовляли. Він дуже обов'язковий, патріотичний. Це чоловік, який міг спокійно з трьома дітьми поїхати до США до мами і їздити, як усі інші, обернувшись прапором, і співати десь там де не вибухають снаряди. А він зробив зовсім інакше", – наголосила Ольга Михайлівна .

Також вона додала, що всім артистам слід взяти приклад із Тараса Тополю, оскільки він ще до початку повномасштабного російського вторгнення підтримував українську музику.

Вона також зізналася, що зневажає і тих артистів, що "перемальовуються", і тих зіркових чоловіків, які "воюють" на концертах у Варшаві.

"Мені здається, якби були такі люди, як Тополя, які ще до війни співали патріотичні пісні, ми б зараз зовсім "інакше стояли". Це все перемальовка, а потім казатимуть: "А я десь у Варшаві, а я десь там співаю". Ну, Бог їм суддя", - підсумувала мама легендарного артиста.

Нагадаємо, що легендарну пісню Скрябіна вкрали росіяни, від їх плагіату хочеться блювати.

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