Ольга Кузьменко розповіла, що її тішать патріотичні українські треки. Але шкода, що їх почали випускати тоді, коли притисло.

Мама померлого артиста Кузьми Скрябіна Ольга Кузьменко висловилася про тренд на україномовні та патріотичні пісні, який розпочався після 24 лютого. В інтерв'ю "24 каналу" вона розповіла, чому важливо виховувати любов до України.

Мама Андрія Кузьменка Ольга Михайлівна вважає, що патріотичність варто виховувати змалку. Відбувається це, в тому числі через музику, тому українським виконавцям важливо працювати над патріотичними треками.

"Хливнюка чула – багато дітей його переспівують. Це дуже добре, що таке виникає. Мій Андрій завжди казав: "Патріотичні пісні треба співати і писати не тоді, коли вже треба, а їх треба писати весь час". Виховувати любов до Батьківщини", – сказала мама Кузьми.

Ольга Михайлівна додала, що думає, що треба було виховувати патріотичність через пісні раніше.

"Вихування не буде в той момент, коли вже притискає війна. Там треба вижити, бути готовим. Але тут важливо не писати пісні "ні про що", бо тоді й відповідно виростає покоління "ні про що". Краще так: "Не соромся, то твоя земля, не соромся, то Україна", як у Андрія було", - додала мама Кузьми Скрябіна.

Нагадаємо, що легендарну пісню Скрябіна вкрали росіяни, від їх плагіату хочеться блювати.

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