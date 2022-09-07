Мама музыканта Ольга Кузьменко рассказала, что тогда не осудила этого парня и не связала эту ситуацию с воровством.

Россияне снова оконфузились. Теперь они воруют украинские песни и поют их на русском. Мама Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина) прокомментировала кражу песни Скрябина "Мам". Она рассказала в интервью для "24 Канала", что впервые это произошло еще два года назад.

В июне этого года в сети начало вирусится видео с россиянином, который украл песню Кузьмы Скрябина – "Мам". Как рассказала Ольга Михайловна Кузьменко, это видео появилось задолго до этого года.

"Это не было сейчас, а 2 года назад. Это был молодой парень. Тогда у меня создалось впечатление, что этому молодому "пацаненку" надо было как-то "выскочить". И я ему "дала плюс" на то, чтобы он не пел какую-нибудь глупость, а взял хороший текст о маме", – сказала Ольга Михайловна.

Ольга Кузьменко рассказала, что тогда не осудила этого парня и не связала эту ситуацию с воровством. Она отметила, что тогда ей показалось, что "певцу" нужно было продвинуться.

"Учитывая, что это было 2 года назад, я не привязала это к войне, что они якобы ограбили нас, перекрутили и так далее. Возможно, он не знал, что нужно все согласовать с авторскими правами, поэтому я не осудила его поступок. Им не хватает такого текста", - дополнила она.

Напомним, что легендарную песню Скрябина украли россияне, от их плагиата хочеться блевать.

Как сообщала Politeka, мама Кузьмы объяснила важность патриотических песен.

Также Politeka писала, что мама Скрябина с презрением высказалась об звездных мужчинах.