На своїй сторінці в Instagram олімпійська чемпіонка, яка разом з сином наразі перебуває в Іспанії, розмістила емоційний пост та показала своє заплакане обличчя.

Ганну в коментарях підтримала низка знаменитостей, серед яких Даша Астаф'єва, Ілона Гвоздьова, Соня Плакидюк, Ольга Харлан, Станіслав Горуна.

"Не думала, що викладатиму таке фото…Але воно повністю уособлює мій стан зараз. Біль, біль душевний, не прийняття ситуації, чужа країна, інші люди, інші правила та закони, інша мова, інший розклад, робота на відстані в Україні, особисте життя на відстані. Повне нерозуміння, що далі..?! Куди далі?! Як далі?! Скільки ще триватиме війна?! Вмикаю українську пісню і плачу, просто сльози навертаються 😥", — зізнається Різатдінова.

Ганна пояснила, що в неї все завжди в житті було по поличках, а зараз повний переполох.

"Не можу більше… Я сильна людина, але зараз у мене немає сил, немає енергії, немає бажання та натхнення. Хочу, як у фільмі «Їж, молись, кохай» полетіти далеко, без телефону, комп'ютера, і знайти себе, почути себе, зрозуміти себе. Дуже втомилася розчаровуватись в людях в першу чергу, хоча сама винна, мої очікування – це мої проблеми 😔Кожного дня щось трапляється 🤯", — додала спортсменка.

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