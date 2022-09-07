На своей странице в Instagram олимпийская чемпионка, которая вместе с сыном находится в Испании, разместила эмоциональный пост и показала свое заплаканное лицо.

Анну в комментариях поддержал ряд знаменитостей, среди которых Даша Астафьева, Илона Гвоздева, Соня Плакидюк, Ольга Харлан, Станислав Горуна.

"Не думала, что буду выкладывать такое фото…Но оно полностью олицетворяет мое состояние сейчас. Боль, боль душевная, непринятие ситуации, чужая страна, другие люди, другие правила и законы, другой язык, другое расписание, работа на расстоянии в Украине, личная жизнь на расстоянии. Полное непонимание, что дальше..?! Куда дальше?! Как дальше?! Сколько еще будет продолжаться война ?! Включаю украинскую песню и плачу, просто слезы наворачиваются 😥", - признается Ризатдинова.

Анна объяснила, что у нее все всегда в жизни было по полочкам, а сейчас полный переполох.

«Не могу больше… Я сильный человек, но сейчас у меня нет сил, нет энергии, нет желания и вдохновения. Хочу, как в фильме «Ешь, молись, люби» улететь далеко, без телефона, компьютера, и найти себя, услышать себя, понять себя. Очень устала разочаровываться в людях в первую очередь, хотя самая виновата, мои ожидания – это мои проблемы 😔Каждый день что-то случается 🤯", — добавила спортсменка.

Напомним, победитель "Голос країни" Лазановский поразил кадрами со своим тренером.

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу.

Также Politeka писала, что Кравец из "Квартал 95" до слез тронула украинцев новыми кадрами.