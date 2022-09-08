Дженніфер Лопес здатна привернути увагу щоразу, коли виходить на зв'язок із шанувальниками. Вона активно розповідає про себе, ділиться інформацією про свої досягнення та хвалиться модною косметикою.
З того часу, як Лопес заснувала свій косметичний бренд, вона стверджує, що знає кілька методик про те, як покращити стан шкіри. Артистка при цьому не забуває і сама демонструватиме не лише свій догляд, а й форми.
Підтягнута шкіра без зморшок, блискучі локони і молодший вигляд, як і раніше, вражають фанатів. У недавньому ролику також звернули увагу на ноги зірки без целюліту.
"Я заздрю, теж хочу" - пише один із шанувальників.
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53-річна Дженніфер Лопес після весілля з Беном Аффлеком часто з'являється на публіці і хвалиться незвичайними вбраннями під час відпочинку. Нещодавно пара була помічена в Малібу під час прогулянки, вони прямували до популярного серед знаменитостей ресторану Nobu.
Відомо, що зіркова пара також завітала на захід Malibu Chili Cook-Off.
Нагадаємо, Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення: "Бо чесно, як анорексія".
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