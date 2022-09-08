Дженнифер Лопес способна привлечь внимание каждый раз, когда выходит на связь с поклонниками. Она активно рассказывает о себе, делится информацией о своих достижениях и хвастается модной косметикой.

С тех пор, как Лопес основала свой косметический бренд, она утверждает, что знает несколько методик о том, как улучшить состояние кожи. Артистка при этом не забывает и сама демонстрировать не только свой уход, но и формы.

Подтянутая кожа без морщин, блестящие локоны и моложавый вид по-прежнему впечатляют фанатов. В недавнем ролике все также обратили внимания на ноги звезды без целлюлита.

"Я завидую, тоже хочу" - пишет один из поклонников.

53-летняя Дженнифер Лопес после свадьбы с Беном Аффлеком часто появляется с ним на публике и хвастается необычными нарядами во время отдыха. Недавно пара была замечена в Малибу во время прогулки, они направлялись в популярный среди знаменитостей ресторан Nobu.

Известно, что звездная пара также посетила мероприятие Malibu Chili Cook-Off.

Напомним, Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения: "Ибо честно, как анорексия".

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