Дженнифер Лопес способна привлечь внимание каждый раз, когда выходит на связь с поклонниками. Она активно рассказывает о себе, делится информацией о своих достижениях и хвастается модной косметикой.
С тех пор, как Лопес основала свой косметический бренд, она утверждает, что знает несколько методик о том, как улучшить состояние кожи. Артистка при этом не забывает и сама демонстрировать не только свой уход, но и формы.
Подтянутая кожа без морщин, блестящие локоны и моложавый вид по-прежнему впечатляют фанатов. В недавнем ролике все также обратили внимания на ноги звезды без целлюлита.
"Я завидую, тоже хочу" - пишет один из поклонников.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
"Ты ответишь за все": дело об избиении девушек своей одноклассницы приняло новый поворот
"Под завалами могут быть люди": рухнул подъезд жилого дома, первые кадры с места
"Все пропало, нас бросили": Виталий Ким раскрыл, какая сейчас ситуация в Херсонской области
"Все студенты столичных вузов": в центре Киева совершено тяжелое преступление
53-летняя Дженнифер Лопес после свадьбы с Беном Аффлеком часто появляется с ним на публике и хвастается необычными нарядами во время отдыха. Недавно пара была замечена в Малибу во время прогулки, они направлялись в популярный среди знаменитостей ресторан Nobu.
Известно, что звездная пара также посетила мероприятие Malibu Chili Cook-Off.
Напомним, Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения: "Ибо честно, как анорексия".
Как сообщала Politeka, "Лучшее, что может быть": Могилевская показала, как дарила улыбки детям, фото.
Также Politeka писала, что "Такая печаль и ностальгия": Гвоздева из "Танців з зірками" поделилась своими переживаниями, фото.