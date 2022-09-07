Популярна українська співачка та артистка Злата Огневич, яка була героїнею другого сезону шоу "Холостячка", нікуди не виїжджала з країни і продовжує працювати над своїми новими альбомами. Останнім часом артистка вже неодноразово представляла нові композиції, які позитивно оцінювали як критики, так і прості шанувальники.

На цей раз виконавиця поділилася інтригуючим роликом зі своєю композицією "Лелека", яку випустила нещодавно і записала спеціальний кліп.

«Аист пролунав наживо в ранковому шоу. Дякую @alexanderlozovski за неймовірну пісню, яка так полюбилася людям 🎸🎶 І ведучим за легкий та веселий ефір!» – пише Огневич.

У мережі відреагували: «Неймовірно красиво 😍; Надзвичайно ❤; Як красиво ❤️; 🔥❤️Браво! Краса зовнішня та внутрішня передається в голосі! Мурашки!; Круто Златик 😮🔥; Наша Златочка ❤️ти квіточка України ❤️любимо тебе !!!; Просто до глибини душі❤️прекрасна та неймовірна 😍; дуже чуттєво ❤️; Неперевершено 🥹❤️».

Також Злата розповіла, як іноді виглядає її закулісне життя. Артистка зізналася, що далеко не завжди буває на зйомках у формі і тому іноді почувається досить незручно через низку причин.

«Співати з ранку – це ще випробування. Мій організм спить. Навіть на скакалці стрибала, щоб прокинутися. Незабаром у кадр, разом заспіваємо» - пише Злата.

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