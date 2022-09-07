Популярная украинская певица и артистка Злата Огневич, которая была героиней второго сезона шоу "Холостячка" никуда не уезжала из страны и продолжает трудиться над своими новыми альбомами. За последнее время артистка уже не раз представляла новые композиции, которые положительно оценивали, как критики, так и простые поклонники.

В этот раз исполнительница поделилась интригующим роликом со своей композицей "Лелека", которую выпустила не так давно и записала специальный клип.

«Лелека прозвучала вживую в утреннем шоу. Спасибо @alexanderlozovski за невероятную песню, которая так полюбилась людям 🎸🎶 И ведущим за легкий и веселый эфир!» - пишет Огневич.

В сети отреагировали: «Невероятно красиво 😍; Чрезвычайно❤; Как красиво ❤️; 🔥❤️Браво! Красота внешняя и внутренняя передается в голосе! Мурашки!; Круто Златик 😮🔥; Наша Златочка ❤️ты цветочек Украины ❤️любим тебя !!!; Просто до глубины души❤️прекрасная и невероятная 😍; очень чувственно ❤️; Непревзойденно 🥹❤️».

Также Злата рассказала, как иногда выглядит ее закулисная жизнь. Артистка призналась, что далеко не всегда бывает на съемках в форме и поэтому иногда чувствует себя довольно неловко из-за ряда причин.

«Петь с утра – то еще испытание. Мой организм спит. Даже на скакалке прыгала, чтобы проснуться. Скоро в кадр, вместе споем» - пишет Злата.

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