Камалія, яка вважається найбагатшою співачкою України, показала, як вони з чоловіком-мільярдером Мохаммадом Захуром відзначили день народження доньок-близнят.

Заміж за британо-пакистанського бізнесмена артистка, справжнє ім'я якої Наталія Шмаренкова, вийшла в 2003 році. 6 вересня 2013 вона народила двох донечок-близнючок Мірабеллу та Арабеллу Захур.

На початку повномасштабного вторгнення рф Камалія разом з родиною виїхала до Великобританії, але сама співачка інколи навідується на батьківщину.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram співачка, яка звикла до розкоші, показала, як скромно цьогоріч вони відзначали день народження доньок.

"З Днем народження, наші донечки! Війна навчила нас жити інакше… Якщо раніше ми святкували сімейні свята з розмахом, великою кількістю гостей, дорогими подарунками, то зараз я зрозуміла, що щастя в іншому. Дякую Богу, що ми є один в одного, живі й здорові🙏❤️І завжди можна задонатити на потреби ЗСУ💛💙", — написала співачка.

Шанувальники Камалії в коментарях приєднуються до привітань та захоплюються вродою дівчаток: "Нехай дитинство буде щасливим! Миру всім та Перемоги!", "Які гарні дівчатка 😍❤️ Вітаємо Арабеллу і Мірабеллу з Днем народження", "Вітаємо з Днем Народження ваших донечок! Нехай будуть щасливі!", "Щастя Вашим донечкам і Вам 🌹".

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