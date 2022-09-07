Замуж за британо-пакистанского бизнесмена артистка, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, вышла в 2003 году. 6 сентября 2013 года она родила двух дочерей-близняшек Мирабеллу и Арабеллу Захур.
В начале полномасштабного вторжения рф Камалия вместе с семьей уехала в Великобританию, но сама певица иногда наведывается на родину.
В этот раз на своей странице в Instagram певица, привыкшая к роскоши, показала, как скромно в этом году они отмечали день рождения дочерей.
"С Днем рождения, наши доченьки! Война научила нас жить иначе… Если раньше мы праздновали семейные праздники с размахом, большим количеством гостей, дорогими подарками, то сейчас я поняла, что счастье в другом. Слава Богу, что мы есть друг у друга, живые и здоровые 🙏❤️И всегда можно задонатить на нужды ВСУ💛💙", - написала певица.
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Поклонники Камалии в комментариях присоединяются к поздравлениям и восхищаются красотой девочек: "Пусть детство будет счастливым! Мира всем и Победы!", "Поздравляем с Днем Рождения ваших дочерей! Пусть будут счастливы!", "Счастья Вашим доченькам и Вам 🌹".
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