Популярна актриса театру та кіно Ганна Саліванчук активно веде соціальні мережі, розповідає про себе та ділиться милими кадрами в Інстаграм. Нерідко зірка також публікує різні зауваження, притчі та повчальні цитати, щоб привернути увагу.
Нещодавно Саліванчук зустрілася з близькою подругою, яку не бачила досить довгий час через її повіт закордон. Ганна показала моменти зворушливої розмови та отримала безліч компліментів.
Після цього залишила кілька цитат:
"Що розум людини може спіткати і у що вона може повірити, того вона здатна досягти. Бажайте не успіху, а цінностей, які вона дає.
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
Потужний вибух прогримів у російському Бєлгороді: "На виїзд з міста почали утворюватись затори"
"Існує серйозний ризик": росія може напасти на ще одну країну, названо терміни
"Ти відповіси за все": справа про побиття дівчат своєї однокласниці прийняла новий поворот
"Дніпро вже весь у трупах": окупанти кричать про свою катастрофу в Херсоні, відео
Найскладніше почати діяти, решта залежить тільки від наполегливості. Життя це те, що з тобою відбувається, поки ти будуєш плани».
Також Ганна попросила українців підписати важливу петицію на сайті президента з вимогою заборонити громадянам Росії здійснювати творчу професійну діяльність в Україні.
"Війна йде на всіх фронтах! І наш культурний фронт не є винятком. Згадайте, які помилки ми припустилися, що у своїй сукупності привели нас до війни. Давайте разом виправляти все, що зможемо!", - наголосила Ганна.
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.
Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.
Також Politeka писала, що Ганна Саліванчук зворушила українок талантами маленького сина.