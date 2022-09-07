Актриса та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук після прогулянки з близькою подругою вирішила написати кілька важливих звернень.

Популярна актриса театру та кіно Ганна Саліванчук активно веде соціальні мережі, розповідає про себе та ділиться милими кадрами в Інстаграм. Нерідко зірка також публікує різні зауваження, притчі та повчальні цитати, щоб привернути увагу.

Нещодавно Саліванчук зустрілася з близькою подругою, яку не бачила досить довгий час через її повіт закордон. Ганна показала моменти зворушливої ​​розмови та отримала безліч компліментів.

Після цього залишила кілька цитат:

"Що розум людини може спіткати і у що вона може повірити, того вона здатна досягти. Бажайте не успіху, а цінностей, які вона дає.

Найскладніше почати діяти, решта залежить тільки від наполегливості. Життя це те, що з тобою відбувається, поки ти будуєш плани».

Також Ганна попросила українців підписати важливу петицію на сайті президента з вимогою заборонити громадянам Росії здійснювати творчу професійну діяльність в Україні.

"Війна йде на всіх фронтах! І наш культурний фронт не є винятком. Згадайте, які помилки ми припустилися, що у своїй сукупності привели нас до війни. Давайте разом виправляти все, що зможемо!", - наголосила Ганна.

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