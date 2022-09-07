Популярная актриса театра и кино Анна Саливанчук активно ведет социальные сети, рассказывает о себе и делится милыми кадрами в Инстаграм. Нередко звезда также публикует различные замечания, притчи и поучительные цитаты, чтобы привлечь внимание.
Не так давно Саливанчук встретилась с близкой подругой, которую не видела довольно долгое время из-за ее уезда заграницу. Анна показала моменты трогательной беседы и получила множество комплиментов.
После этого оставила несколько цитат:
"Что разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь. Желайте не успеха, а ценностей, которые он дает.
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Самое сложное начать действовать, все остальное зависит только от настойчивости. Жизнь, это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы".
Также Анна попросила украинцев подписать важную петицию на сайте президента с требованием запретить гражданам россии осуществлять творческую профессиональную деятельность в Украине.
"Война идет на всех фронтах! И наш культурный фронт не является исключением. Вспомните, какие ошибки мы допустили, что в своей совокупности привели нас к войне. Давайте вместе исправлять все, что сможем!", — подчеркнула Анна.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.
Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.