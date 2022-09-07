Українська співачка Еліна Іващенко, яка стала популярною після перемоги в проектах "Голос.Діти" та "Х-Фактор", а також спільного хіта з Олегом Винником, розповіла про життя за кордоном.

На своїй сторінці в Instagram 20-річна артистка розмістила довгий пост, у якому розповіла, чого її навчили останні 8 місяців.

"5 місяців мого життя пройшло в божевільному страху за себе та за життя моїх рідних та друзів. Приїхавши в безпечне місце я довго намагалась адаптуватись до нормального життя. Будь-який шорох та грохіт мене лякав. Дивно, так?

Раніше для мене нормальним життям як і для кожного українця було прокинутись зранку, випити кави і почати займатись своїми справами. Але тепер нормальне життя це коли ти прокидаєшся з думками «Аби Бог вберіг від вибухів та пострілів». Як жахливо це звучить…", — зізнається Іващенко.

Після цих місяців перебування в Європі Еліна зрозуміла одну просту річ.

"Раніше я навіть не задумувалась, наскільки наш світ красивий та різноманітний. Як часто я підіймала голову догори, озиралась навкруги і насолоджувалась просто вітерцем який обвіював моє обличчя?) Хм… ніколи😅 Ми приходимо в цей світ всього один раз. І за цей проміжок часу треба встигнути все. Хочеш співати - співай! Хочеш кричати - кричи! Хочеш кохати - кохай! Ти ніколи не знаєш, що буде далі і як закінчиться твій життєвий фільм, але в кінці кожного епізоду тільки ти вирішуєш, як почнеться наступний", — наголосила юна зірка.

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