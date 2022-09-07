Украинская певица Элина Иващенко, ставшая популярной после победы в проектах "Голос.Дети" и "Х-Фактор", а также совместного хита с Олегом Винником, рассказала о жизни за границей.

На своей странице в Instagram 20-летняя артистка разместила длинный пост, в котором рассказала, чему ее научили последние 8 месяцев.

"5 месяцев моей жизни прошло в безумном страхе за себя и за жизнь моих родных и друзей. Приехав в безопасное место я долго пыталась адаптироваться к нормальной жизни. Любой шорох и грохот меня пугал. Странно, да?

Раньше для меня нормальной жизнью, как и для каждого украинца, было проснуться утром, выпить кофе и начать заниматься своими делами. Но теперь нормальная жизнь – это когда ты просыпаешься с мыслями «Чтобы Бог уберег от взрывов и выстрелов». Как ужасно это звучит…", — признается Иващенко.

После этих месяцев пребывания в Европе Элина поняла одну простую вещь.

"Раньше я даже не задумывалась, насколько наш мир красив и разнообразен. Как часто я поднимала голову вверх, оглядывалась вокруг и наслаждалась просто ветерком, веявшим мое лицо?) Хм… никогда😅 Мы приходим в этот мир всего один раз. И за этот промежуток времени надо успеть все. Хочешь петь – пой! Хочешь кричать – кричи! Хочешь любить – люби! Ты никогда не знаешь, что будет дальше и как закончится твой жизненный фильм, но в конце каждого эпизода только ты решаешь, как начнется следующий", – подчеркнула юная звезда.

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