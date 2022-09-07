Знаменита українська танцівниця Олена Шоптенко, яка прославилася завдяки шоу «Танці з зірками» показала, що окупанти зробили зі знаковим для неї місцем.

На своїй сторінці в Instagram хореографиня поділилася спогадами з дитинства та розмістила своє архівне фото.

"Свої перші танцювальні рухи я почала вивчати в Будинку Культури в Києві на Оболоні. Одні з найцінніших дитячих спогадів про тренування та виступи пов‘язані саме з цим місцем. Місцем, яке стало першоджерелом мого покликання", — пригадує Шоптенко.

Центральний будинок культури в місті Ірпінь з’явився одним із перших серед подібних закладів на території України після Другої світової війни. Ініціатором будівництва виступила місцева громада і влітку 1952 року з’явився Будинок культури. А вже восени 1954 року відбулося його відкриття: глядацька зала на 484 місця, фойє, гримерна, хореографічний, вокальний і театральний класи.

"Ще донедавна тут функціонували різноманітні творчі студії та класи, мовні клуби, проходили концерти й вистави, публічні події. У перші ж дні повномасштабного збройного нападу Росії на Україну у 2022 році місто Ірпінь стало щитом для української столиці та пережило жахи війни під окупацією Росії. Постраждав і Будинок культури. Російські окупанти під час обстрілів пошкодили фасади, інтер’єри та перекриття будівлі", — розповідає Олена.

Таким чином Шоптенко долучилася до проекту #PostcardsFromUkraine, що покликаний розповісти світові про злочини проти української культури.

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