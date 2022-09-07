Знаменитая украинская танцовщица Елена Шоптенко, прославившаяся благодаря шоу «Танцы со звездами», показала, что оккупанты сделали со знаковым для нее местом.

На своей странице в Instagram хореограф поделилась воспоминаниями с детства и разместила свое архивное фото.

"Свои первые танцевальные движения я начала изучать в Доме Культуры в Киеве на Оболони. Одно из самых ценных детских воспоминаний о тренировках и выступлениях связано именно с этим местом. Местом, которое стало первоисточником моего призвания", — вспоминает Шоптенко.

Центральное здание культуры в городе Ирпень появилось одним из первых среди подобных заведений на территории Украины после Второй мировой войны. Инициатором строительства выступило местное общество и летом 1952 года появился Дом культуры. А уже осенью 1954 года состоялось его открытие: зрительный зал на 484 места, фойе, гримерный, хореографический, вокальный и театральный классы.

"Еще недавно здесь функционировали разнообразные творческие студии и классы, языковые клубы, проходили концерты и спектакли, публичные события. В первые же дни полномасштабного вооруженного нападения России на Украину в 2022 году город Ирпень стал щитом для украинской столицы и пережил ужасы войны под оккупацией России. Пострадал и Дом культуры. Российские оккупанты во время обстрелов повредили фасады, интерьеры и перекрытия здания", — рассказывает Елена.

Таким образом, Шоптенко присоединилась к проекту #PostcardsFromUkraine, который призван рассказать миру о преступлениях против украинской культуры.

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