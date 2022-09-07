Молода дружина Віктора Павлика відповіла на досить особисті запитання, згадавши при цьому колишню дружину співака.

Як повідомляє Politeka.net , молода дружина популярного українського музиканта Віктора Павлика Катерина Репяхова заради популярності показує безліч кадрів в Інстаграм щодня і часто розповідає про своє життя. Навіть конфлікти з самим дружиною та його колишньою дружиною дівчина вирішувала публічно та влаштувала раніше розбирання у суді.

Чи буває так, що вас сприймають як дочку, а не як дружину? - Запитують у Репяхової, на що вона відповіла ствердно.

«Чи вирішилося питання квартири з екс-дружиною Віктора?»

«Начебто екс-дружина вже й сама хоче продавати цю квартиру, але це не точно. Начебто вона і продається, але не сильно купують. Я глибоко в це не вникаю», - заявила Репяхова.

Скандал між Катериною Репяховою та Ларисою Созаєвою розгорівся наприкінці 2021 року. Все почалося із квартири. Після цього дівчина заявила, що її роботу блогера намагаються знищити, а з нею відмовляються працювати рекламодавці через атаку ботів. Вона натякнула на Ларису.

А після того, як Лариса відреагувала на наклеп і обізвала Репяхову "нахабною і холоднокровною тварюкою" і попросила дати їй спокій, Катерина влаштувала суд. Вона вимагала моральної компенсації.

Нагадаємо, що молода дружина Павлика розповіла, як над нею з чоловіком знущалися.

Як повідомляла Politeka, Павлик влаштував несподіваний сюрприз для молодої дружини прямо на робочому місці.

Також Politeka писала, що молода дружина Павлика знову похвалилася перемогою над екс-дружиною чоловіка в суді.