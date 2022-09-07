Молодая супруга Виктора Павлика ответила на довольно личные вопросы, упомянув при этом и бывшую жену певца.

Как сообщает Politeka.net, молодая жена популярного украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова ради популярности показывает множество кадров в Инстаграм каждый день и часто рассказывает о своей жизни. Даже конфликты с самим супругой и его бывшей женой девушка решала публично и устроила ранее разборки в суде.

«Бывает ли так, что вас воспринимают как дочь, а не как жену?» - спрашивают у Репяховой, на что она ответила утвердительно.

«Решился ли вопрос квартиры с экс-женой Виктора?»

«Вроде экс-жена уже и сама хочет продавать эту квартиру, но это не точно. Вроде она и продается, но не сильно покупают. Я глубоко в это не вникаю» - заявила Репяхова.

Скандал между Екатериной Репяховой и Ларисой Созаевой разгорелся в конце 2021 года. Все началось с квартиры. После девушка заявила, что ее работу блогера пытаются уничтожить, а с ней отказываются работать рекламодатели из-за атаки ботов. Она намекнула на Ларису.

А после того, как Лариса отреагировала на клевету и обозвала Репяхову "наглой и хладнокровной тварью" и попросила оставить ее в покое, Катерина устроила суд. Она потребовала моральную компенсацию.

Напомним, что молодая жена Павлика рассказала, как над ней с мужем поиздевались.

Как сообщала Politeka, Павлик устроил неожиданный сюрприз для молодой жены прямо на рабочем месте.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика снова похвасталась победой над экс-женой супруга в суде.