Молода дружина Віктора Павлика відповіла на найцікавіші запитання шанувальників та показала кілька сімейних кадрів.

Як повідомляє Politeka.net , молода дружина відомого українського музиканта Віктора Павлика Катерина Репяхова вирішила розповісти трохи про своє життя із чоловіком. Зараз Віктор вирушив у тур Америкою, щоб підтримати українців, тоді як Катерина почала займатися своїм магазином дитячого одягу.

У мережі дівчині поставили безліч різних питань, у тому числі і про сім'ю дівчини, її стосунки з чоловіком та їх спілкування загалом.

«Життя з артистом, яке воно?» - Запитують у Катерини.

Вона відповіла чесно і без вдавання: «Таке ж, як і зі звичайною людиною, тільки тут є ще й концерти».

Також Катерина відповіла, які процедури робила і чи має тату: «Тільки татуаж брів, але тату не хотіла б!».

Нещодавно Репяхова згадала, якою була перед народженням сина Михайла, якому виповнився перший рік. За словами Катерини, вона була значно більша і навіть виявилася дещо незадоволеною своєю фігурою через зайву вагу.

Однак дівчина швидко прийшла до тями, підтягнула форми і навіть показала, як змогла змінитися за короткий час. На нових кадрах Катерина повеселилася перед камерою.

Нагадаємо, що молода дружина Павлика розповіла, як над нею з чоловіком знущалися.

Як повідомляла Politeka, Павлик влаштував несподіваний сюрприз для молодої дружини прямо на робочому місці.

Також Politeka писала, що молода дружина Павлика знову похвалилася перемогою над екс-дружиною чоловіка в суді.