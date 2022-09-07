Як повідомляє Politeka.net , молода дружина відомого українського музиканта Віктора Павлика Катерина Репяхова вирішила розповісти трохи про своє життя із чоловіком. Зараз Віктор вирушив у тур Америкою, щоб підтримати українців, тоді як Катерина почала займатися своїм магазином дитячого одягу.
У мережі дівчині поставили безліч різних питань, у тому числі і про сім'ю дівчини, її стосунки з чоловіком та їх спілкування загалом.
«Життя з артистом, яке воно?» - Запитують у Катерини.
Вона відповіла чесно і без вдавання: «Таке ж, як і зі звичайною людиною, тільки тут є ще й концерти».
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Також Катерина відповіла, які процедури робила і чи має тату: «Тільки татуаж брів, але тату не хотіла б!».
Нещодавно Репяхова згадала, якою була перед народженням сина Михайла, якому виповнився перший рік. За словами Катерини, вона була значно більша і навіть виявилася дещо незадоволеною своєю фігурою через зайву вагу.
Однак дівчина швидко прийшла до тями, підтягнула форми і навіть показала, як змогла змінитися за короткий час. На нових кадрах Катерина повеселилася перед камерою.
Нагадаємо, що молода дружина Павлика розповіла, як над нею з чоловіком знущалися.
Як повідомляла Politeka, Павлик влаштував несподіваний сюрприз для молодої дружини прямо на робочому місці.
Також Politeka писала, що молода дружина Павлика знову похвалилася перемогою над екс-дружиною чоловіка в суді.