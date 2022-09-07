Молодая жена Виктора Павлика ответила на самые интересные вопросы поклонников и показала несколько семейных кадров.

Как сообщает Politeka.net, молодая супруга известного украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова решила рассказать немного о своей жизни с супругом. Сейчас Виктор отправился в тур по Америке, чтобы поддержать украинцев, тогда как Катерина начала заниматься своим магазином детской одежды.

В сети девушке задали множество различных вопросов, в том числе и о семье девушки, ее отношений с супругом и их общения в целом.

«Жизнь с артистом, какая она?» - спрашивают у Катерины.

Она ответила честно и без притворства: «Такое же, как и с обычным человеком, только тут есть еще и концерты».

Также Катерина ответила, какие процедуры делала и есть ли у нее тату: «Только татуаж бровей, но тату не хотела бы!».

Недавно Репяхова вспомнила, какой была перед рождением сына Михаила, которому исполнился первый годик. По словам Катерины, она бвла значительно больше и даже оказалась несколько недовольна своей фигурой из-за лишнего веса.

Однако девушка быстро пришла в себя, подтянула формы и даже показала, как смогла измениться за короткое время. На новых кадрах Катерина повеселилась перед камерой.

Напомним, что молодая жена Павлика рассказала, как над ней с мужем поиздевались.

Как сообщала Politeka, Павлик устроил неожиданный сюрприз для молодой жены прямо на рабочем месте.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика снова похвасталась победой над экс-женой супруга в суде.