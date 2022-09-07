Колишня солістка "ВІА Гра" і переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос повідомила про трагедію з українським захисником.

У сторіс на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила скрін своєї переписки зі знайомою, яка допомагала зі спорядженням бійцю ЗСУ. Та повідомила, що хлопець загинув. У нього залишилися дві донечки.

"Пам'ятаєш, у тебе питала про рації для одного хорошого хлопця? Він із лютого на сході. Учора ракета потрапила до будівлі, де він перебував. Залишилася дружина з двома маленькими дівчатками. Він був дуже хороший...", — написали Санті в особисті повідомлення.

"Я думала, що за півроку таких новин я звикну... Але ні, щоразу всередині все болить", — зізнається Дімопулос.

Відзначимо, з початку повномасштабного вторгнення рф Санта з родиною поїхали за кордон. Лише в влітку вперше з початку війни артистка приїхала ненадовго на батьківщину.

"Неможливо словами передати свої відчуття. Сльози біжать мимоволі, хоч я вважала, що виплакала уже весь життєвий резерв. З усім, що відбувається, я тільки зрозуміла, як сильно я скучила, як глибоко викарбувалось і змінило мене те, що сталося з моєю країною... Я дивлюся в дзеркало і не впізнаю себе", — розповідала Дімопулос.

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