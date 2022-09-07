В сторис на своей странице в Instagram артистка разместила скрин своей переписки со знакомой, которая помогала со снаряжением бойцу ВСУ. И сообщила, что парень погиб. У него остались две дочери.
"Помнишь, у тебя спрашивала про рации для одного хорошего парня? Он с февраля на востоке. Вчера ракета попала в здание, где он находился. Осталась жена с двумя маленькими девочками. Он был очень хороший...", — написали Санте в личные сообщения.
"Я думала, что за полгода таких новостей я привыкну... Но нет, каждый раз внутри все болит", - признается Димопулос.
Отметим, с начала полномасштабного вторжения рф Санта с семьей уехали за границу. Лишь летом впервые с начала войны артистка приехала ненадолго на родину.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
"В окружение попал спецназ": у российских оккупантов нарастает паника
«Мы продвигаемся»: названы сроки разгрома российской армии на Херсонщине
В Европе решили, как наказать россиян за войну: "Граждане рф больше не будут..."
Падчерица Потапа прилетела в Украину после тайной свадьбы, Горовая показала своего зятя: "Боже мой, кто это?"
"Невозможно словами передать свои ощущения. Слезы бегут невольно, хотя я считала, что выплакала уже весь жизненный резерв. Со всем происходящим я только поняла, как сильно я соскучилась, как глубоко отчеканилось и изменило меня то, что произошло с моей страной ...Я смотрю в зеркало и не узнаю себя", - рассказывала Димопулос.
Напомним, победитель "Голос країни" Лазановский поразил кадрами со своим тренером.
Как сообщала Politeka, Леся Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу.
Также Politeka писала, что Кравец из "Квартал 95" до слез тронула украинцев новыми кадрами.