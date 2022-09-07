Раніше Даніель був учасником популярних шоу «Танці з зірками», «Голос країни», «Маска». Але з початку повномасштабного вторгенння росії Салем вступив до лав ЗСУ, аби захищати Україну від окупантів. Лише нещодавно ведучий, який служить у спецпідрозділі, був на лікарняному, тому що в ході бойових дій отримав травму спини, спіймавши кулю в бронік.
Це вже вдруге Даніель постраждав на фронті. Раніше він отримав контузію, пошкодив вухо, і тепер там новоутворення — кіста, яка заважає слуху повернутися.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram Салем розмістив нове відео з передової, на якому четверо бійців ЗСУ їдуть на пікапі, а Даніелю та ще одному його побратиму місця в салоні не вистачило, тому вони їдуть позаду. Через це ведучий у жартівниливій формі поскавжився на своїх товаришів по зброї.
"Мене не пускають в салон авто, кажуть я занадто великий і неуклюжий!! Я не повний, просто така конституція тіла. Плюс ще ці поправки. 🙄", — жартує Даніель.
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